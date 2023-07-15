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Кадыров обвинил силовиков в провокации в мусульманской молельне (видео)

Кадыров обвинил силовиков в провокации в мусульманской молельне (видео)

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что поручил заняться вопросом рейда в молельном доме в подмосковных Котельниках депутату Госдумы Адаму Делимханову.

«Непрофессиональные и вызывающие действия сотрудников правоохранительных органов я расцениваю как провокацию в нашем тылу с целью расшатать прочный фундамент межнационального мира. Несомненно, подобное хамское и неуважительное отношение к молящимся во время богослужения никем не будет и не должно восприниматься как само собой разумеющееся», — написал Кадыров в своем телеграм-канале.

Ранее в соцсетях распространилось видео, снятое 7 июля в молельном дом, расположенном в многоэтажке на Дзержинском шоссе. На нем видно, что в помещении распылили некий газ. Людей в форме полиции на кадрах не видно.

Еще на одном видео, которое публиковал телеграм-канал Baza, люди в форме ОМОНа ходят по помещению молельного дома. «Сотрудник полиции выполняет свои полномочия», — говорит один из них в ответ на претензии собравшихся людей.

Позже представители мусульманской общины в Подмосковье записали видеообращение к президенту Владимиру Путину с просьбой разобраться в конфликте. По их словам, силовики «не снимая уличной обуви, врывались в помещение, где молятся люди, проявляя неуважение к молящимся, с криками и нецензурными выражениями применяли физическую силу», а в ответ на требование объяснить свои действия «распылили огнетушитель в сторону прихожан».

По словам Кадырова, Делимханов уже обсудил инцидент с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым и начальником управления президента России по внутренней политике Андреем Яриным. Кадыров отметил, что сотрудники правоохранительных органов должны одинаково относиться к представителям разных конфессий и национальностей, а также следить за своими высказываниями.

«Есть нарушитель миграционного законодательства? Вперед: адресно, точно, профессионально. А подобные акции без соблюдения должностных инструкций и предписаний — скорее напоминают бандитский налет и заслуживают по меньшей мере служебного выговора», — добавил глава Чечни.

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