Мишель рассказал о переговорах с лидерами Азербайджана и Армении: что известно (видео)

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Наш обмен мнениями вновь был откровенным, честным и содержательным. Мы переживаем один из самых всеобъемлющих и энергичных этапов переговоров между Арменией и Азербайджаном. Я поблагодарил лидеров за их твердую приверженность мирному процессу и призвал их предпринять дальнейшие смелые шаги для обеспечения решительного и необратимого прогресса на пути нормализации. И хотя наша встреча проходила в контексте вызывающего тревогу роста напряженности на местах, я отметил важный импульс в политических дискуссиях и усилиях.

Об этом сказал президент Совета Европейского Союза Шарль Мишель, выступая с заявлением для прессы по итогам встречи с президентом Ильхамом Алиевым и премьер-министром Николом Пашиняном в Брюсселе. Его слова приводит «Тренд».

«Лидеры Армении и Азербайджана еще раз полностью подтвердили свое уважение к территориальной целостности и суверенитету другой страны, основываясь на понимании того, что территория Армении составляет 29.800 км2, а Азербайджана – 86.600 км2.

Оба лидера подтвердили свою приверженность Алматинской декларации 1991 года в качестве политических рамок для делимитации.

Я приветствовал состоявшееся 12 июля заседание двух пограничных комиссий. Продвинулась работа над статутами этих комиссий и над обсуждениями, касающимися основы для делимитации. И очень важно, что лидеры договорились активизировать и ускорить работу комиссий.

Что касается налаживания коммуникаций, то за последние два месяца стороны также добились явного прогресса в своих дискуссиях, направленных на разблокирование транспортных и экономических связей в регионе. Мы обсудили условия будущих транспортных соглашений, которые будут соответствовать принципам суверенитета, юрисдикции и взаимности.

Строительство железнодорожного сообщения должно быть начато незамедлительно. ЕС был бы готов предоставить финансовый взнос. Некоторые детали все еще требуют уточнения, но позиции по этой теме сейчас сближаются, и активно изучаются возможные варианты.

Я также отметил готовность Азербайджана осуществлять гуманитарные поставки в Карабах через Агдам. Я рассматриваю оба варианта как важные и поощряю гуманитарные поставки с обеих сторон, чтобы обеспечить удовлетворение потребностей населения. Я также приветствовал возобновление медицинской эвакуации МККК.

Мы договорились, что наши команды будут поддерживать тесный контакт, чтобы обеспечить конкретные последующие действия по тому, что обсуждалось сегодня.

Реальный прогресс зависит от следующих шагов, которые необходимо будет предпринять в ближайшем будущем. В первоочередном порядке насилие и резкая риторика должны прекратиться, чтобы обеспечить надлежащие условия для переговоров о мире и нормализации обстановки.

Я также подтвердил свое намерение пригласить лидеров Армении и Азербайджана на еще одну встречу в Брюсселе после лета, а также на еще одну пятистороннюю встречу, с участием также лидеров Франции и Германии, в Гранаде в рамках следующего саммита Европейского сообщества», – говорится в заявлении.