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Нетаньяху рассказал о самочувствии и посоветовал пить больше воды (обновлено)

Нетаньяху рассказал о самочувствии и посоветовал пить больше воды (обновлено)

21:26 Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что чувствует себя хорошо после недомогания. Его обращение опубликовал портал Ynet.

«Чувствую себя сейчас очень хорошо», — сказал премьер.

По его словам, 14 июля он провёл некоторое время на озере Кинерет на солнце, «без головного убора и без [достаточного количества] воды», что оказалось «плохой идеей».

Нетаньяху призвал израильтян проводить меньше времени на солнце, а также пить больше воды из-за жары.

***

18:59 Премьер Израиля Биньямина Нетаньяху  потерял сознание у себя дома, упал и сильно ударился головой. Затем его госпитализировали в пригороде Тель-Авива, сообщает израильский портал Ynet.

При этом в офисе премьера заявили, что Нетаньяху проходит обследование в больнице Шеба, он чувствует себя хорошо.

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