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Путин заявил, что условия для продления зерновой сделки не выполнены

Путин заявил, что условия для продления зерновой сделки не выполнены

Президент России Владимир Путина обсудил с лидером ЮАР Сирилом Рамафозой возможные пути урегулирования ситуации вокруг Украины, сообщает пресс-служба Кремля. По ее данным, телефонный разговор состоялся по инициативе ЮАР.

В сообщении сказано, что Рамафоза и Путин обсуждали вопрос «о стамбульских пакетных договоренностях», то есть так называемой «зерновой сделки», в рамках которой украинское зерно экспортируется на мировые рынки через черноморские порты, несмотря на продолжающуюся войну.
«Владимир Путин подчеркнул, что до сих пор остаются невыполненными зафиксированные в соответствующем меморандуме Россия–ООН обязательства об устранении препятствий для экспорта российского продовольствия и удобрений, – заявила пресс-служба Кремля. – Более того, главная цель сделки, а именно поставки зерна нуждающимся странам, в том числе на африканском континенте, так и не реализована».

Срок действия соглашения об экспорте украинского зерна в очередной раз истекает 17 июля.

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