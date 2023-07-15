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Прокурор МУС надеется, что ЮАР выдаст Владимира Путина в Гаагу

Прокурор МУС надеется, что ЮАР выдаст Владимира Путина в Гаагу

Южно-Африканская республика должна «поступить правильно», соблюдая международное право, и выдать суду Владимира Путина, если тот приедет на саммит БРИКС в августе. Об этом сказал прокурор Международного уголовного суда (МУС) Карим Хан в комментарии CNN, обнародованном накануне.

«Южная Африка десятилетиями страдала от преступлений против человечества, преступлений апартеида, и я не думаю, что им нужны мои уроки», – заявил он.

Хан напомнил, что ЮАР добровольно стала участницей Международного уголовного суда.

«Они знают, что такое закон, и я думаю, что они поступят правильно. И мы оценим, что на самом деле состоится на саммите БРИКС и отреагируем соответствующим образом», – сказал прокурор МУС, добавив, что «нужно быть здравомыслящим и готовым к разным сценариям с имеющимися инструментами».

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