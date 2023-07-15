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Российская активистка допустила отравление Кадырова

Российская активистка допустила отравление Кадырова

Главу Чечни Рамзана Кадырова могли отравить. В настоящее время он проходит процедуру диализа, утверждает российская оппозиционная активистка Ольга Курносова со ссылкой на источники в спецслужбах, передает УНИАН.

По ее словам, об отравлении Кадырова уже ходят слухи в кабинетах спецслужб, но они, отметила Курносова, пока не подтвержденные.

«Внутри спецслужб ходят слухи, что его отравили. Не знаю, так ли это, но слухи такие есть. Выжит ли он – вопрос», – сказала она.

Курносова предположила, что чеченского главу могли отравить «по схеме Литвиненко» – радиоактивным веществом. Кто это сделал – активистка утверждать не осмеливается.

«(Ходят слухи ), что его отравили радиоактивными веществами. То есть, старая схема Литвиненко жива и работает. Поэтому все возможно. В сегодняшней России возможно все. Путин или не Путин – кто угодно», – высказалась Курносова.

С начала месяца начали ходить слухи о болезни Кадырова. По словам главы правительства Чеченской республики Ичкерия (в изгнании) Ахмеда Закаева, Кадыров действительно серьезно болен, а его «правая рука» Адам Делимханов пострадал во время обстрела.

По данным BILD, у чеченского главы проблемы с почками. В последнее время он появляется на публике с опухшим лицом и телом. Ему даже трудно открыть глаза.

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