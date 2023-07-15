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Багчы: Турция и Азербайджан и впредь будут вместе действовать против предателей

Багчы: Турция и Азербайджан и впредь будут вместе действовать против предателей

Турция и Азербайджан и впредь будут вместе действовать против предателей.

Об этом посол Турции в Азербайджане Джахит Багчы сказал на мероприятии в связи с Днем демократии и национального единства.

«FETÖ все еще продолжает свою деятельность в глобальном формате и всегда старается реализовать предательские планы против мира», – подчеркнул посол, которого цитирует «Репорт».

По словам Дж.Багчы, FETÖ осуществляет активную деятельность и всегда при первой возможности предпринимает предательские шаги против Турции: «Они – предатели родины»

«Всегда с почтением чтим светлую память 251 шехида, погибшего семь лет назад 15 июля», – отметил посол.

«Семь лет назад, как и в 44-дневную Отечественную войну, наряду с турецким флагом были поднят и азербайджанский флаг. Это является еще одним доказательством связи двух братских народов”, – подчеркнул Дж. Багчы.

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