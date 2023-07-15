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Главное Общество

Когда откроется станция метро «Ази Асланов-2»

Когда откроется станция метро "Ази Асланов-2"

Работы на станции «Ази Асланов-2», строительство которой ЗАО «Бакинский метрополитен» начало почти 10 лет назад в Хатаинском районе, до сих пор не завершены.

В заявлении ЗАО «Бакинский метрополитен» сообщается, что сдача станции «Ази Асланов-2», строительство которой уже началось как продолжение существующей II (зеленой) ветки Бакинского метрополитена, запланировано на 2030-31 годы в соответствии с Генеральным планом города Баку.

Станция «Ази Асланов-2» находится на второй (зеленой) ветке Бакинского метро, напоминает «Тренд». Предусмотрен прямой переход с этой станции на станцию «Ази Асланов» (красная ветка). От этой станции туннель планируется продлить до станции «Шах Исмаил Хатаи».

Напомним, что в настоящее время Бакинский метрополитен имеет 26 станций. На данный момент строится еще одна станция с условным названием «В-4», сдача которой запланирована на конец 2024 года, или первую половину 2025 года.

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