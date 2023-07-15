ISW: Путин хочет сохранить ЧВК «Вагнер», но без Пригожина

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Президент России Владимир Путин намерен сохранить признанную преступной организацией ЧВК «Вагнер» как боевую силу, отделив ее от основателя Евгения Пригожина. Об этом в оперативном анализе 15 июля пишет американский Институт исследования войны (ISW).

Путин подтвердил, что 29 июня он встречался с Пригожиным и 35 командирами «Вагнера» и предложил наемникам служить под началом министерства обороны. Глава РФ также заявил, что «многие командиры кивнули» в ответ на его предложение, но Пригожин, «который сидел перед своим личным составом и не видел, как они кивали», сказал, что командиры «Вагнера! не согласны с этим решением.

«Вероятно, Путин сделал акцент на отличающейся реакции Пригожина, чтобы представить его как проблему в противовес лояльным командирам «Вагнера», – считают эксперты института.