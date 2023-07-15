Стражи порядка задержали наркодилера

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В результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками Сальянского РОП, задержано лицо, занимавшееся незаконным оборотом наркотиков на территории района.

Согласно информации Ширванской региональной группы пресс-службы МВД, мерами, принятыми сотрудниками РОП, был задержан ранее судимый за наркотики житель района Натиг Алиев. В ходе личного досмотра у него была обнаружена и изъята крупная партия героина.

В связи с фактом в Следственном отделе Сальянского РОП возбуждено уголовное дело, в отношении задержанного принята мера пресечения в виде ареста.

Расследование по делу продолжается.