Шольц озвучил размер военной помощи Украине

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Германия продолжит поставлять Украине необходимые типы вооружения, к 2027 году объем такой помощи должен составить около €17 млрд. Об этом заявил немецкий канцлер Олаф Шольц, передает Zeit.

«Исходя из предыдущих решений, к 2027 году военная помощь [Украине] составит до €17 млрд», — цитирует Шольца издание.

Он также сообщил, что в 2024 году правительство Германии впервые хочет достичь цели НАТО по расходованию 2% ВВП на оборону — частично из федерального бюджета и частично из специального фонда бундесвера. После этого Германия навсегда достигнет двухпроцентной цели, «даже если специальный фонд будет израсходован», подчеркнул канцлер.