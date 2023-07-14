Россия вернула Азербайджану партию зараженных помидоров

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Управлением Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям на фитосанитарном контрольном посту, расположенном на СВХ ЗАО «ЛЦ «Западные Ворота» в ходе карантинного фитосанитарного контроля, 8 июля 2023 года при досмотре партии свежих томатов весом 16 тонн из Азербайджана, был выявлен карантинный вредный организм, отсутствующий на территории Евразийского экономического союза, Южноамериканская томатная моль (Tuta absoluta (Meyrick).

Как сообщает Россельхознадзор, наличие карантинного объекта в жизнеспособном состоянии подтверждено лабораторной экспертизой, проведенной специалистами подведомственного Россельхознадзору ФГБУ «Всероссийский центр карантина растений» (ФГБУ «ВНИИКР»).

В соответствии с фитосанитарным законодательством РФ партия заражённой подкарантинной продукции возвращена в адрес грузоотправителя на территорию Азербайджана.