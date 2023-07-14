Зеленский: Россия вкладывает по максимуму для пресечения движения ВСУ

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Российская Федерация прилагает максимальные усилия для того, чтобы остановить движение Вооруженных Сил на юге и востоке Украины. Об этом говорится в вечернем обращении президента Украины Владимира Зеленского.

«Должны все понимать очень четко – максимально четко, что российские силы на наших южных и восточных землях вкладываются всем, чем могут, в то, чтобы остановить наших воинов. И каждая тысяча метров продвижения вперед, каждый успех каждой нашей боевой бригады заслуживает благодарности» , – сказал президент.

Зеленский также обратился к бойцам и поблагодарил их за штурмы вражеских позиций и отражение атак оккупантов.