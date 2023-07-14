ВСУ продвигаются в Запорожской области

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Украинские военные продвигаются в Запорожской области, а также сдерживают давление россиян в Харьковской и Донецкой областях. Бойцам удалось нанести удар по зенитно-ракетному комплексу противника. Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ.

В результате успешной боевой работы зенитных ракетных подразделений, истребительной авиации, мобильных огневых групп Воздушных сил и противовоздушной обороны других составляющих сил обороны Украины в течение суток уничтожено 16 Shahed.

Враг все еще сосредотачивает основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. В сутки произошло около 20 боевых столкновений.

Россия сохраняет военное присутствие на Северском и Слобожанском направлениях. В течение суток нанесла авиационный удар в районе Радьковки Сумской области и произвела минометные и артиллерийские обстрелы более 15 населенных пунктов, в частности Карповичи, Камень Черниговской области; Малушино, Бояро-Лежачие Сумской области и Казачья Лопань, Нескучное, Терновая Харьковской области.

Украинские воины стойко держат оборону на Купянском направлении. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Двулетняя, Западное, Каменка, Кисловка, Берестово, Фиголовка Харьковской области.

В течение суток Россия вела безуспешные наступательные действия западнее Дибровы Луганской области и восточнее Новосадового Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, в частности Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Верхнекаменное, Спорное, Раздоловка Донецкой области.

Под плотным огнем авиации и артиллерии противника, украинские защитники успешно отразили все вражеские атаки в районе Берховки Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Васюковка, Часов Яр, Александро-Шультино, Дилиевка и Северное Донецкой области.

Россия также вела безуспешные наступательные действия в районе Первомайского. Нанесла авиационные удары в районах Авдеевки и Первомайского Донецкой области. Противник совершил артиллерийские обстрелы более 10 населенных пунктов, в том числе Бердичи, Ласточкино, Авдеевка Донецкой области.

В Марьинском направлении Силы обороны Украины продолжают сдерживать наступление российских войск. Противник совершил обстрелы более 10 населенных пунктов, в том числе Красногоровки, Марьинки, Победы и Георгиевки Донецкой области.

В Шахтерском направлении российские войска вели безуспешные наступательные действия в районе Новомихайловки Донецкой области. Совершили обстрелы населенных пунктов Парасковеевка, Новомихайловка, Новоукраинка, Благодатное и Богоявленка.

На Запорожском и Херсонском направлениях Россия сосредотачивает основные усилия на недопущении дальнейшего продвижения украинских войск. Наносятся авиационные удары в районах Малой Токмачки Запорожской области и Грозового Херсонской области. Россия также осуществила артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов, в том числе Свободного поля, Малой Токмачки, Гуляйполя, Железнодорожного, Белогорья Запорожской области; Антоновки, Тягинки, Чернобаевки, Никольского Херсонской области и Херсона.

Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое поражение артиллерией по выявленным целям противника, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Авиация сил обороны Украины в сутки нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава и один по зенитно-ракетному комплексу противника. Подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки поразили 9 артиллерийских средств на огневых позициях.