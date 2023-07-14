Очередное фиаско Армении в суде против Азербайджана |
Новое видео с ППП «Лачин», где возобновился транзит автомобилей МККК (видео) |
Западные азербайджанцы ответили на пасквили Пашиняна |
Переговоры Ильхама Алиева и Мишеля в Брюсселе (фото, видео) |
Песков отрицает продление зерновой сделки |
Эрдоган сообщил, что Путин согласился продлить зерновую сделку |
ВОЗ признала подсластитель «аспартам» канцерогеном, вызывающим рак |
Глава сената Франции призвал Макрона ускорить поставки французского вооружения Армении |
В ЮАР заявили, что «были бы счастливы, если бы Путин не приехал» на саммит БРИКС |
Главное Армия

ВСУ продвигаются в Запорожской области

ВСУ продвигаются в Запорожской области

Украинские военные продвигаются в Запорожской области, а также сдерживают давление россиян в Харьковской и Донецкой областях. Бойцам удалось нанести удар по зенитно-ракетному комплексу противника. Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ.

В результате успешной боевой работы зенитных ракетных подразделений, истребительной авиации, мобильных огневых групп Воздушных сил и противовоздушной обороны других составляющих сил обороны Украины в течение суток уничтожено 16 Shahed.

Враг все еще сосредотачивает основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. В сутки произошло около 20 боевых столкновений.

Россия сохраняет военное присутствие на Северском и Слобожанском направлениях. В течение суток нанесла авиационный удар в районе Радьковки Сумской области и произвела минометные и артиллерийские обстрелы более 15 населенных пунктов, в частности Карповичи, Камень Черниговской области; Малушино, Бояро-Лежачие Сумской области и Казачья Лопань, Нескучное, Терновая Харьковской области.

Украинские воины стойко держат оборону на Купянском направлении. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Двулетняя, Западное, Каменка, Кисловка, Берестово, Фиголовка Харьковской области.

В течение суток Россия вела безуспешные наступательные действия западнее Дибровы Луганской области и восточнее Новосадового Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, в частности Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Верхнекаменное, Спорное, Раздоловка Донецкой области.

Под плотным огнем авиации и артиллерии противника, украинские защитники успешно отразили все вражеские атаки в районе Берховки Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Васюковка, Часов Яр, Александро-Шультино, Дилиевка и Северное Донецкой области.

Россия также вела безуспешные наступательные действия в районе Первомайского. Нанесла авиационные удары в районах Авдеевки и Первомайского Донецкой области. Противник совершил артиллерийские обстрелы более 10 населенных пунктов, в том числе Бердичи, Ласточкино, Авдеевка Донецкой области.

В Марьинском направлении Силы обороны Украины продолжают сдерживать наступление российских войск. Противник совершил обстрелы более 10 населенных пунктов, в том числе Красногоровки, Марьинки, Победы и Георгиевки Донецкой области.

В Шахтерском направлении российские войска вели безуспешные наступательные действия в районе Новомихайловки Донецкой области. Совершили обстрелы населенных пунктов Парасковеевка, Новомихайловка, Новоукраинка, Благодатное и Богоявленка.

На Запорожском и Херсонском направлениях Россия сосредотачивает основные усилия на недопущении дальнейшего продвижения украинских войск. Наносятся авиационные удары в районах Малой Токмачки Запорожской области и Грозового Херсонской области. Россия также осуществила артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов, в том числе Свободного поля, Малой Токмачки, Гуляйполя, Железнодорожного, Белогорья Запорожской области; Антоновки, Тягинки, Чернобаевки, Никольского Херсонской области и Херсона.

Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое поражение артиллерией по выявленным целям противника, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Авиация сил обороны Украины в сутки нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава и один по зенитно-ракетному комплексу противника. Подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки поразили 9 артиллерийских средств на огневых позициях.

Теги:
Из этой рубрики
ВСУ продвигаются в Запорожской области
Армия

ВСУ продвигаются в Запорожской области

2023/07/14, 21:24
Обнародованы снимки уничтоженного российского склада боеприпасов (фото)
Армия

Обнародованы снимки уничтоженного российского склада боеприпасов (фото)

2023/07/14, 18:57
Нацгвардия Украины анонсировала наступление в Херсонском направлении
Армия

Нацгвардия Украины анонсировала наступление в Херсонском направлении

2023/07/14, 18:31
Россия вывела почти всех своих военных из Беларуси
Армия

Россия вывела почти всех своих военных из Беларуси

2023/07/14, 16:01
Армяне обстреляли позиции азербайджанской армии на Шушинском, Ходжалинском и Нахчыванском направлениях
Армия

Армяне обстреляли позиции азербайджанской армии на Шушинском, Ходжалинском и Нахчыванском направлениях

2023/07/14, 15:10
В Гяндже военнослужащий покончил с собой
Армия

В Гяндже военнослужащий покончил с собой

2023/07/14, 11:10
Армяне открыли огнь в направлении Сядярякского и Ходжалинского районов
Армия

Армяне открыли огнь в направлении Сядярякского и Ходжалинского районов

2023/07/14, 08:50
Украина получила еще одну партию немецких «гепардов»
Армия

Украина получила еще одну партию немецких «гепардов»

2023/07/14, 01:00
3 года назад стали шехидами генерал Гашимов и полковник Мирзоев
Армия

3 года назад стали шехидами генерал Гашимов и полковник Мирзоев

2023/07/14, 00:09