Западные азербайджанцы ответили на пасквили Пашиняна

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Община Западного Азербайджана распространила заявление в связи с антиазербайджанскими высказываниями пресс-секретаря премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

В заявлении говорится:

«Правительство Армении посредством пресс-секретаря премьер-министра этой страны сделало очередное заявление, демонстрирующее лицемерие в вопросах прав человека и вмешательство во внутренние дела Азербайджана.

Прежде всего мы хотели бы напомнить, что правительство Армении насильственно изгнало азербайджанцев из этой страны на почве этнической ненависти, разрушило их культурное наследие. Правительство Армении всячески препятствует реализации права этих людей на возвращение в свои дома и игнорирует призывы Общины Западного Азербайджана начать диалог на эту тему.

На фоне всего этого утверждение правительства Армении о наличии какой-то гуманитарной проблемы в Карабахском регионе Азербайджана, спекуляции в вопросе прав проживающих там армян и вмешательство во внутренние дела Азербайджанской Республики – не что иное, как лицемерие и территориальные претензии.

Мы требуем от правительства Армении прекратить деструктивные шаги и призываем начать диалог с Общиной Западного Азербайджана по вопросу реализации права на возвращение».