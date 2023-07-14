Наложен арест на имущество и деньги Роберта Кочаряна

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Арест на имущество и деньги Роберта Кочаряна, бывшего одним из зачинщиков армяно-азербайджанского конфликта, наложил накануне Антикоррупционный суд Армении.

По сообщению Генпрокуратуры Армении, такое же решение принято в отношении связанных с Кочаряном людей – в общей сложности это семь человек, включая жену, детей и супругов детей политика.

Ранее с соответствующим ходатайством в суд обратилось одно из управлений Генпрокуратуры. Оно было удовлетворено судом.

Предан огласке и список имущества, которое будет арестовано. Конфискации подлежат:

два десятка объектов недвижимости в центре Еревана в районе Кентрон,

2 транспортных средства,

доли почти в 20 компаниях, как армянских, так и зарубежных,

средства на депозитном счету и ценные бумаги, общая стоимость которых составляет $1,5 млн,

денежные средства в драмах – почти $57 млн.