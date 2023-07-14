Эстонская разведка: ВСУ близки к крупному успеху на фронте

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Операции украинских военных в ходе контрнаступления и признаки затруднений войск РФ говорят о том, что ВСУ могут рассчитывать на крупный успех на фронте.

Об этом ERR сообщил глава разведцентра Сил обороны Эстонии полковник Марго Гросберг.

На брифинге в Минобороны Эстонии Гросберг рассказал о тактике украинских военных, которые уничтожают командные пункты и логистические центры российских военных точечными ударами, а также об успехах в районах под Бахмутом. Также он напомнил, то Россия исчерпывает свои резервы.

«Все это говорит о том, что украинцы близки к крупному успеху», – сказал Гросберг.

Он отметил, что подготовительные наступательные операции, которые сейчас проводят Силы обороны, направлены на то, чтобы сковать российские части на узких участках и найти слабые места для прорыва. С этой же целью ВСУ атакуют важные транспортные узлы, логистические пункты и центры управления российской армии в тылу.