Эрдоган заявил о подготовке визита Путина в Турцию в августе

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Президент Турции Тайип Эрдоган заявил о подготовке визита российского лидера Владимира Путина в республику в августе, а также о том, что у них общие позиции по зерновой сделке.

«Вы знаете, у нас идет подготовка к тому, чтобы принять в августе господина Путина», – сказал он журналистам в Стамбуле.

«И у нас общие позиции относительно этой черноморской зерновой инициативы. Генсек ООН Антониу Гутерриш направил письмо Путину. Надеюсь, с этим письмом и с нашими с Россией общими усилиями мы продлим действие соглашения о зерновом коридоре», – отметил Эрдоган.