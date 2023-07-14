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Главное Экономика

Азербайджан и Россия увеличили товарооборот почти на 40,7%

Азербайджан и Россия увеличили товарооборот почти на 40,7%

Товарооборот между Азербайджаном и Россией по итогам I полугодия 2023 года составил $1,165 млрд, что на 37,7% больше аналогичного показателя в 2022 году. Об этом сообщили в Государственном таможенном комитете Азербайджана.

По данным ведомства, в январе – июне экспорт азербайджанской продукции в Россию составил $621,135 млн (на 59,2% больше показателя 2022 года), а импорт товаров из РФ – $1,543 млрд (на 30,6% превышает аналогичный показатель 2022 года).

Россия по итогам полугодия заняла третье место среди торговых партнеров Азербайджана после Италии и Турции.

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