Хакан Фидан провел встречи с Боррелем и Блинкеном (фото)

Госсекретарь США Блинкен и глава МИД Турции Фидан провели встречу в Джакарте на полях заседания глав МИД Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).
Они обсудили выполнение решений Вильнюсского саммита НАТО и текущую ситуацию в Афганистане.
Верховный представитель Европейского Союза по вопросам внешней политике и безопасности Жозеп Боррель тоже евстретился с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом.
Об этом говорится в публикации верховного представителя в Twitter.
«Рад нашей первой встрече один на один с новым министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом. Мы сосредоточились на отношениях между Европейским Союзом и Турцией, ситуации в Восточном Средиземноморье и важности деэскалации, а также уделили внимание ряду региональных и глобальных вопросов. С нетерпением жду конструктивного сотрудничества», – отметил Боррель в публикации.
Встреча состоялась в Джакарте в рамках встречи министров иностранных дел стран АСЕАН.