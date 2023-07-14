Армяне обстреляли позиции азербайджанской армии на Шушинском, Ходжалинском и Нахчыванском направлениях |
Читатели Tg-канала Minval — LIVE: Россия уйдет из Карабаха в 2025 году |
Кремль срывает переговоры: Москва задействовала план по масштабной дестабилизации |
Мишель примет участие во встрече Алиева и Пашиняна |
Баку снова открывает ППП «Лачин» для МККК |
Армяне открыли огнь в направлении Сядярякского и Ходжалинского районов |
Байден: Путин уже проиграл (видео) |
В ЕС подтвердили грядущую встречу Алиев-Мишель-Пашинян в Брюсселе |
ЕСПЧ отклонил бредовый антиазербайджанский запрос Еревана |
Главное Политика

Захарова: Москва не питает иллюзий насчет Анкары по поводу Швеции

Захарова: Москва не питает иллюзий насчет Анкары по поводу Швеции

Москва не питает иллюзий насчет того, что Анкара может отойти от линии НАТО по присоединению Швеции к альянсу, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала «Россия-24».

«Турция является членом НАТО и голосует, принимает решения, выступает с инициативами по натовской повестке. Мы не должны об этом забывать, поэтому призываю помнить это. Турция – это член НАТО, который на своей территории имеет и натовскую инфраструктуру, поэтому здесь не должно быть никаких иллюзий, что каким-то образом от своих натовских обязательств Турция отходит», – сказала она.

По словам дипломата, присоединение Финляндии и Швеции к Североатлантическому альянсу меняет баланс сил в европейском регионе и создает угрозы и безопасности РФ, и «безопасности в целом, учитывая ту разрушительную силу, которую имеет НАТО».

«Это, безусловно, будет влиять, как неоднократно говорило российское руководство, на выработку нами соответствующих решений», – добавила Захарова.

Теги:
Из этой рубрики
Хакан Фидан провел встречи с Боррелем и Блинкеном (фото)
Политика

Хакан Фидан провел встречи с Боррелем и Блинкеном (фото)

2023/07/14, 13:55
Захарова: Москва не питает иллюзий насчет Анкары по поводу Швеции
Политика

Захарова: Москва не питает иллюзий насчет Анкары по поводу Швеции

2023/07/14, 13:02
WР: США рассматривали возможность отзыва приглашения Украины в НАТО из-за слов Зеленского
Политика

WР: США рассматривали возможность отзыва приглашения Украины в НАТО из-за слов Зеленского

2023/07/14, 11:40
Мишель примет участие во встрече Алиева и Пашиняна
Политика

Мишель примет участие во встрече Алиева и Пашиняна

2023/07/14, 10:21
Министр обороны Израиля назвал успешным свой визит в Азербайджан
Политика

Министр обороны Израиля назвал успешным свой визит в Азербайджан

2023/07/14, 10:03
Баку снова открывает ППП «Лачин» для МККК
Политика

Баку снова открывает ППП «Лачин» для МККК

2023/07/14, 09:35
В ЕС подтвердили грядущую встречу Алиев-Мишель-Пашинян в Брюсселе
Политика

В ЕС подтвердили грядущую встречу Алиев-Мишель-Пашинян в Брюсселе

2023/07/14, 00:21
Байрамов уличил Армению в этнической ненависти и нетерпимости к Азербайджану
Политика

Байрамов уличил Армению в этнической ненависти и нетерпимости к Азербайджану

2023/07/13, 23:58
ЕСПЧ отклонил бредовый антиазербайджанский запрос Еревана
Политика

ЕСПЧ отклонил бредовый антиазербайджанский запрос Еревана

2023/07/13, 23:35