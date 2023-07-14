Захарова: Москва не питает иллюзий насчет Анкары по поводу Швеции

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Москва не питает иллюзий насчет того, что Анкара может отойти от линии НАТО по присоединению Швеции к альянсу, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала «Россия-24».

«Турция является членом НАТО и голосует, принимает решения, выступает с инициативами по натовской повестке. Мы не должны об этом забывать, поэтому призываю помнить это. Турция – это член НАТО, который на своей территории имеет и натовскую инфраструктуру, поэтому здесь не должно быть никаких иллюзий, что каким-то образом от своих натовских обязательств Турция отходит», – сказала она.

По словам дипломата, присоединение Финляндии и Швеции к Североатлантическому альянсу меняет баланс сил в европейском регионе и создает угрозы и безопасности РФ, и «безопасности в целом, учитывая ту разрушительную силу, которую имеет НАТО».

«Это, безусловно, будет влиять, как неоднократно говорило российское руководство, на выработку нами соответствующих решений», – добавила Захарова.