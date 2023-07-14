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Главное Мир

Маск заявил об опасности захвата власти в Китае со стороны ИИ

Маск заявил об опасности захвата власти в Китае со стороны ИИ

Глава Tesla и SpaceX Илон Маск предупредил высокопоставленных руководителей КНР, что создание сверхразумного искусственного интеллекта в стране может привести к потери власти коммунистической партии Китая.

Об этом сообщает Business Insider со ссылкой на эфир бизнесмена в сервисе Twitter Spaces.

«На встрече в Пекине мы обсудили опасности ИИ и потенциал этой технологии в свержении власти в стране. Я думаю, что это действительно нашло у них отклик. Ни одно правительство не хочет оказаться смещенным из-за цифрового сверхразума», — отметил Маск.

Маск заметил, что в том числе поэтому создал новую компанию xAI, которая стремится конкурировать с OpenAI и другими технологическими компаниями в области ИИ-технологий с точки зрения помощи людям.

«Я считаю, что попытка понять вселенную должна быть прочеловеческой, с точки зрения того, что люди гораздо интереснее, чем роботы», — добавил предприниматель.

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