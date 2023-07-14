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WР: США рассматривали возможность отзыва приглашения Украины в НАТО из-за слов Зеленского

WР: США рассматривали возможность отзыва приглашения Украины в НАТО из-за слов Зеленского

Соединенные Штаты Америки на саммите НАТО в Вильнюсе обсуждали возможность отзыва приглашения Украины стать членом Альянса через пост в соцсетях президента Владимира Зеленского, в котором он критиковал страны Запада за нерешительность.

Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.

По информации источников, после высказывания Зеленского послы, министры и другие высокопоставленные политики провели неофициальные переговоры о том, как должен отреагировать на это Альянс. Официальные лица США подняли вопрос «о пересмотре или закрытии» вопроса с приглашением Украины в НАТО.

«Некоторые хотели убрать ссылку на «приглашение» или найти другое место для этого слова», – сказал один из неназванных дипломатов НАТО, принимавший участие в переговорах.

Другой высокопоставленный дипломат Альянса заявил, что делегация США «не хотела специально убирать обещание» пригласить Украину. В результате был достигнут консенсус о том, что редактирование документа приведет к задержке его публикации, и было решено придерживаться текста в том виде, в каком его разработали сначала.

Как отмечает издание, президент Франции Эммануэль Макрон при поддержке стран Центральной Европы и Балтии настаивал на сохранении первоначальной формулировки.

По информации собеседников WP, «к тому времени, когда послы НАТО официально обсудили, как реагировать на твит Зеленского, США вернулись к первоначальной формулировке коммюнике».

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