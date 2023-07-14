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Мятежный генерал Попов внезапно перестал выходить на связь

Мятежный генерал Попов внезапно перестал выходить на связь

Жена российского генерала Ивана Попова, отстраненного от должности командующего 58-й армии РФ, заявила ВЧК-ОГПУ о том, что ее муж резко пропал со связи. Однако, она пока не переживает. По ее словам, он был «вызван» руководством и куда-то улетел «решать свои вопросы». После этого он не выходит на связь.

Что касается записи с обращением генерала к бойцам, опубликованной ранее, то супруга Попова пояснила, что сообщение не предназначалось для широкого круга и ее публикация была сделана соратниками военачальника в качестве поддержки, в расчете вернуть Ивана Попова на должность.

Минобороны РФ отстранило от должности командующего 58-й общевойсковой армией Южного военного округа генерал-майора Ивана Попова с позывным «Спартак». Тот в ответ обвинил главу Минобороны Сергея Шойгу в предательстве и обратился с воззванием к своим «гладиаторам».

Сегодня утром российское издание Brief сообщило, что генерал Попов срочно отправился в командировку в Москву. Цель поездки остается неизвестной.

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