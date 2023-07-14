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Вучич объяснил невозможность введения санкций против России моральными принципами

Вучич объяснил невозможность введения санкций против России моральными принципами

Сербия не готова вводить санкции против России из-за своих моральных принципов.

Об этом заявил президент Сербии Александар Вучич в интервью телеканалу TV Pink.

«Прошло 505 дней. Я был тем, кто изначально был против [введения санкций], считая, что моральная позиция Сербии важнее всего. Зарабатываем мы деньги на этом или нет? Нет. Имеем ли мы из-за этого много проблем? Да, имеем. Уверен ли я, что мы продержимся и дальше? Нет, не уверен. Потому что для меня гораздо важнее, какова будет наша юридическая и нравственная позиция», – отметил Вучич.

Президент Сербии отдельно указал на то, что западные представители используют двойные стандарты при общении на тему России и Украины. «Вы приходите и спрашиваете: «Поддерживаете ли вы территориальную целостность Украины?» – «Конечно, поддерживаем территориальную целостность Украины, так написано в уставе ООН». А теперь, дорогие друзья, позвольте я спрошу: «Поддерживаете ли вы территориальную целостность Сербии?» Ответа нет», – заключил сербский лидер.

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