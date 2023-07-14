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Баку снова открывает ППП «Лачин» для МККК

Баку снова открывает ППП «Лачин» для МККК

14 июля состоялась встреча министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова и главы представительства Международного Комитета Красного Креста в Азербайджане Драганы Кожич.

Об этом сообщает Министерство иностранных дел Азербайджана.

В ходе встречи были обсуждены вопросы сотрудничества между Азербайджаном и МККК, недавняя ситуация на Лачинском погранично-пропускном пункте, а также вопросы деятельности МККК в городе Ханкенди Азербайджана.

Дж.Байрамов заявил, что обстрел пункта 15 июня, а также доставка водителями армянского происхождения контрабандной продукции в Азербайджан на транспортных средствах, принадлежащих Международному комитету Красного креста, свидетельствуют о том, что армянская сторона не намерена отказываться от попыток вмешательства в суверенитет Азербайджана и своей незаконной деятельности.

В ходе проведенных обсуждений министр Джейхун Байрамов заявил о возможности продолжения пересечения армянскими жителями пограничного пункта с участием МККК и соблюдением необходимых правил в целях получения медицинских услуг.

Что касается снабжения армянских жителей необходимыми товарами, азербайджанская сторона еще раз напомнила, что для этого есть возможность использовать дорогу Агдам-Ханкенди.

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