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В ЕС подтвердили грядущую встречу Алиев-Мишель-Пашинян в Брюсселе

В ЕС подтвердили грядущую встречу Алиев-Мишель-Пашинян в Брюсселе

Шестая трехсторонняя встреча председателя Евросовета Шарля Мишеля, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна состоится в Брюсселе 15 июля по всей повестке, связанной с урегулированием отношений Баку и Еревана, сообщил в четверг журналистам официальный представитель ЕС.

«Этот процесс идет уже почти два года. Мы считаем, что взаимодействие на уровне лидеров необходимо для содействия мирному урегулированию и предотвращения эскалации конфликта. На переговорах будут рассмотрены все вопросы повестки», – говорится в заявлении чиновника.

Это, по его словам, включает «гуманитарные вопросы, делимитацию границы, мирный договор».

Он также отдельно указал на обсуждение «гуманитарных вопросов, касающихся карабахских армян».

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