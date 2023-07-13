Байрамов уличил Армению в этнической ненависти и нетерпимости к Азербайджану

157 Просмотров

Говоря о значении Агдама, Карабаха для азербайджанского народа, Джейхун Байрамов отметил, что целенаправленное разрушение Арменией некогда одного из самых развитых регионов нашей страны, этого прекрасного города является составной частью политики Армении в отношении этнической ненависти и нетерпимости к Азербайджану.

Об этом заявил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов в ходе выступления руководителей органов дипломатической службы в Агдаме на мероприятии «Возрождение Агдама».

Министр отметил, что сегодня благодаря заботе президента Азербайджана Ильхама Алиева и первого вице-президента Мехрибан Алиевой в центре внимания находится восстановление всех освобожденных от оккупации территорий, в том числе Агдама. Несмотря на существующие трудности, масштабы разрушений и минную угрозу, Азербайджан полон решимости продвигать процесс восстановления освобожденных территорий и достойного возвращения наших вынужденных переселенцев на родину.