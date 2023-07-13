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ЕСПЧ отклонил бредовый антиазербайджанский запрос Еревана

ЕСПЧ отклонил бредовый антиазербайджанский запрос Еревана

Европейский суд по правам человека полностью отклонил запрос Армении от 21 июня 2023 года по судебному делу Армении против Азербайджана о применении временных мер безопасности.

Об этом говорится в заявлении полномочного представителя Азербайджана при Европейском суде по правам человека, заместитель председателя Верховного суда Чингиза Аскерова.

Таким образом, Европейский суд постановил, что требование Армении о снятии пограничного пункта пропуска является необоснованным.

Суд также не обнаружил, что ППП мешает движению по Лачинской дороге.

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