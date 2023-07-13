ЕСПЧ отклонил бредовый антиазербайджанский запрос Еревана

Европейский суд по правам человека полностью отклонил запрос Армении от 21 июня 2023 года по судебному делу Армении против Азербайджана о применении временных мер безопасности.
Об этом говорится в заявлении полномочного представителя Азербайджана при Европейском суде по правам человека, заместитель председателя Верховного суда Чингиза Аскерова.
Таким образом, Европейский суд постановил, что требование Армении о снятии пограничного пункта пропуска является необоснованным.
Суд также не обнаружил, что ППП мешает движению по Лачинской дороге.