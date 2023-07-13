В НАТО определились, кто кого будет защищать

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Германия будет защищать Литву, Великобритания – Эстонию, а Канада – Латвию: стали известны детали оборонного плана НАТО.

Страны НАТО разработали планы по обороне в случае нападения России, сообщает немецкий таблоид Bild.

По словам Генсека Североатлантического Альянса Йенса Столтенберга, это «самые обширные оборонные планы после окончания Холодной войны», описание которых заняло 4400 страниц.

Согласно плану произойдёт увеличение сил повышенной боевой готовности в Европе до 300 тысяч солдат и офицеров.

Более того, верховный главнокомандующий НАТО в Европе сможет принимать часть решений без консультаций со структурами альянса в случае угрозы.

Страны «восточного фланга» поддержат боевые группы союзников по альянсу: Германия будет защищать Литву, Великобритания – Эстонию, а Канада – Латвию, США – Польшу.

Обсуждается создание второго штаба сухопутных сил НАТО в немецком Висбадене в дополнению к первому в турецком Измире. В планах есть сделать Германию важнейшим логистическим узлом.

Инвестиции государств-членов НАТО в оборону должны составлять не менее 2% от ВВП страны.

Должны быть приняты дополнительные меры защиты трубопроводов и других коммуникаций от возможных российских диверсий.