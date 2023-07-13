В Украине верят в приглашение в НАТО в случае победы над Россией

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Украина получит полноценное приглашение в НАТО на Вашингтонском саммите Североатлантического Альянса в апреле 2024 года в случае победы в войне с Российской Федерацией, считает глава постоянной делегации Верховной Рады в Парламентской ассамблее НАТО Егор Чернев (фракция «Слуга народа»).

«Если мы успеем победить в войне до саммита в Вашингтоне, то у нас есть все шансы получить не политическое, а полноценное приглашение Украины в НАТО. Если же война будет продолжаться и на момент саммита, то никаких принципиальных сдвигов, кроме тактических военно-политических решений, скорее всего, не будет», – сказал Чернев в четверг.

По словам народного депутата, которые приводит «Интерфакс», Украина на саммите в Вильнюсе вплотную приблизилась к членству в НАТО, убрав с пути преграды в виде ПДЧ и получив единодушное одобрение будущей интеграции.

«Теперь от членства в НАТО нас отделяет только один шаг – победа в войне. И мы этот шаг обязательно сделаем», – подчеркнул Чернев.