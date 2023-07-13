Невзоров: Макрон мог получить палец Суровикина

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Президент Франции Эмманюэль Макрон получил письмо с отрезанным человеческим пальцем, отметил российский публицист Александр Невзоров. Его слова приводит Valeurs Actuelles.

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«Безумное время порождает и безумные версии.

Быть может – это просто инструмент для ковыряния в носу. Гуманитарная помощь. Учитывая масштабы и мощь макроновского носа, с которым справится не всякий, отправитель проявил простую человеческую заботу о президенте.

Есть и политические версии странной бандероли.

Возможно, Кремль начал «рассылку Суровикина» участникам Вильнюсского саммита. Ведь согласно главной российской версии – «марш на Москву» – дело рук враждебного Запада.

Посылочка может означать, что с заговором покончено и его организаторы просчитались.

Итак, Елисейский дворец получил палец. Кому отправят более калорийные детали мятежного генерала – пока неизвестно.

К сожалению, пресс-служба президента Франции не уточняет того, какой именно палец получил Макрон.

Дело в том, что «средний» палец — это одна история, а «большой» — совершенно другая.

Если «средний» палец — это выражение пренебрежения и осуждения, то «большой» — это, скорее, «восхищение», – отметил Невзоров.