Байрамов предостерег Ереван от дальнейших провокаций

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На любую провокацию в отношении азербайджанского солдата будет дан самый жесткий ответ.

С данным заявлением в беседе с журналистами в Агдаме выступил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов.

Отвечая на вопросы по поводу предстоящей встречи лидеров Азербайджана и Армении, глава МИД заявил, что в ходе встреч в данном формате ведутся переговоры по всем актуальным темам – мирному договору, процессу делимитации, открытию коммуникаций, гуманитарным вопросам.

Указав на негативное влияние провокаций на переговорный процесс, министр отметил, что провокации не способствуют мирному процессу, а создают напряженность.

«Позиция Азербайджана однозначна. Призыв Азербайджана заключается в том, чтобы предостеречь Армению от этих провокаций. На любую провокацию против азербайджанского солдата будет дан ответ в самой жесткой форме. Этот шаг не пойдет на пользу тем, кто думает о саботаже и тем, кто совершает его”, – добавил Байрамов.