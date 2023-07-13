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Главное Мир

Индия может запретить экспорт большинства сортов риса

Индия может запретить экспорт большинства сортов риса

Индия, на долю которой приходится 40% всего мирового рисового экспорта, может запретить поставки всех сортов риса, кроме «Басмати», из-за роста цен на этот продукт внутри страны. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По их данным, планируемые ограничительные меры обусловлены инфляцией и повышением цен на продукты питания, а также природным феноменом Эль-Ниньо, которое, согласно прогнозам Всемирной метеорологической организации, с очень высокой долей вероятности проявится во второй половине текущего года и негативно скажется на урожайности. Эль-Ниньо – это циклическое природное явление, возникающее из-за колебания температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана. В результате феномена появляются засухи, пожары и ливневые дожди.

Если запрет будет введен, то индийский рисовый экспорт будет урезан примерно на 80%, отмечает агентство.

Акции индийских производителей риса упали на фоне новостей о возможном запрете. Показатели KRBL Ltd., крупнейшей в стране компании по производству риса, снизились на 3,7%. Акции Chaman Lal Setia Exports Ltd. упали на 1,4%, Kohinoor Foods Ltd. – на 2,9%, а LT Foods Ltd. – на 4,4%.

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