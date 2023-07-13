Эрдоган: Полагаю, что мой советник вернется с позитивным настроем

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Турецкий парламент будет отслеживать шаги в вопросе заявки Швеции в НАТО и вынесет наиболее верное для интересов Турции решение. Об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган в беседе с журналистами, сопровождавшими его на саммите НАТО в Вильнюсе. Его слова приводит Anadolu.

По его словам, принципиальная позиция Анкары по вопросу членства Швеции известна изначально, и она осталась таковой на саммите НАТО в литовской столице.

Турецкий лидер отметил, что сам саммит Альянса в Вильнюсе проходил в судьбоносный период, когда война в Украине влияет на всю структуру глобальной и региональной безопасности и требует от стран-союзников тесной солидарности.

При этом он подчеркнул недопустимость каких-либо санкций и ограничений между странами-членами НАТО и привлек внимание к значимости совместных шагов по борьбе с проявлениями терроризма.

По словам Эрдогана, благодаря усилиям Турции участники саммита приняли решение о назначении Специального координатора по вопросам борьбы с терроризмом.

Глава государства далее прокомментировал перспективы открытия новой страницы в отношениях между Турцией и ЕС. «Имеет место позитивный подход к возобновлению диалога по членству Анкары в ЕС. Мы ускорим шаги по обновлению Таможенного союза Турция-ЕС, а также упрощению визового режима», – сообщил Эрдоган.

По словам президента, в рамках консультаций по данным вопросам в Брюссель делегирован главный советник президента Турции Акиф Чагатай Кылыч, который начнет переговоры с представителями ЕС. «Надеюсь, что процесс пойдет на пользу Турции. [Глава Еврокомиссии] Урсула фон дер Ляйен также озвучила несколько положительных моментов об этом. Полагаю, что мой советник вернется [из Брюсселя] с позитивным настроем», – сказал турецкий лидер.

Он подчеркнул, что отношения Турции и ЕС всегда строились на принципах взаимной выгоды. «Мы готовы и далее выполнять взятые обязательства», – сказал Эрдоган.

«Что касается Турции, то она всегда выполняла свои обещания. Мы хотим как можно скорее увидеть ощутимые результаты переговоров [с ЕС], проводимых на основе принципов взаимной выгоды. Конкретные шаги по данным [Турцией] обещаниям – это, прежде всего, прекращение деятельности террористических организаций в обозначенных странах и выдача [Анкаре] террористов. Если мы увидим позитивные шаги со стороны Евросоюза, то начнем работать над выполнением наших обещаний»,- добавил турецкий лидер.