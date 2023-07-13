Гасанов и Галант заявили о необходимости расширения связей по безопасности (фото)

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов встретился с находящейся с официальным визитом в нашей стране делегацией во главе с министром обороны Израиля Йоавом Галантом.
Гасанов поприветствовал израильского коллегу и выразил удовлетворение видеть гостя в нашей стране, отметив, что высокий уровень партнерства между нашими странами играет важную роль не только в развитии наших государств, но и в обеспечении безопасности во всем регионе.
Выразив удовлетворение своим первым визитом в Азербайджан в качестве министра обороны Израиля и искренней встречей, Галант подчеркнул, что азербайджано-израильские отношения основаны на дружбе и взаимном доверии. На встрече была подчеркнута важность взаимных визитов с точки зрения дальнейшего расширения военного сотрудничества.
Особо подчеркнута важность дальнейшего укрепления стратегических отношений и расширения связей по безопасности.
В ходе встречи стороны обсудили перспективы развития сотрудничества между Азербайджаном и Израилем в военной, военно-технической областях и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.