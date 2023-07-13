Гасанов и Галант заявили о необходимости расширения связей по безопасности (фото) |
Алиев рассказал Блинкену о провокациях и попытках контрабанды со стороны армян на ППП «Лачин» |
Ильхам Алиев принял министра обороны Израиля |
Эли Коэн заявил, что Иран стоит за попыткой теракт в посольстве Израиля в Баку |
Макрону прислали отрезанный палец |
Блинкен в телефонном разговоре с Алиевым обсудил мирные переговоры Азербайджана и Армении |
Начался визит министра обороны Израиля в Азербайджан |
Украинцы продвигаются на Бахмутском направлении |
В Госдепе отметили прогресс в мирных переговорах между Баку и Ереваном |
Главное Общество

Завтра в Баку будет 33 градуса тепла

Завтра в Баку будет 33 градуса тепла

14 июля в Баку и на Абшеронском полуострове будет без осадков, ветер северо-восточный.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе, температура воздуха составит ночью 20-24° тепла, днем 28-33° тепла.

Атмосферное давление упадет с 763 мм рт.ст. до 759 мм. рт. ст. Относительная влажность воздуха составит ночью 70-80%, днем 40-50%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Однако днем в некоторых районах возможны кратковременные дожди. Ночью и утром местами туман, ветер восточный.

Температура воздуха составит ночью 20-25° тепла, днем – 31-36° тепла, в горах ночью 11-16°, днем – 16-21° тепла.

Теги:
Из этой рубрики
Галант почтил память героических сынов Азербайджана (фото)
Общество

Галант почтил память героических сынов Азербайджана (фото)

2023/07/13, 13:53
Завтра в Баку будет 33 градуса тепла
Общество

Завтра в Баку будет 33 градуса тепла

2023/07/13, 13:24
МЧС призвало родителей не оставлять детей без присмотра (видео)
Общество

МЧС призвало родителей не оставлять детей без присмотра (видео)

2023/07/13, 12:19
В Азербайджане с начала года сократилось число браков и возросло число разводов
Общество

В Азербайджане с начала года сократилось число браков и возросло число разводов

2023/07/13, 11:27
Азербайджанские математики завоевали более выше 40 медалей на олимпиаде в США
Общество

Азербайджанские математики завоевали более выше 40 медалей на олимпиаде в США

2023/07/13, 10:28
Еще 23 семьи вернулись в Лачин
Общество

Еще 23 семьи вернулись в Лачин

2023/07/13, 09:13
Рамин Мамедов стал замминистра по чрезвычайным ситуациям Нахчывана
Общество

Рамин Мамедов стал замминистра по чрезвычайным ситуациям Нахчывана

2023/07/12, 23:00
Борт Air Astana совершил экстренную посадку в Баку
Общество

Борт Air Astana совершил экстренную посадку в Баку

2023/07/12, 18:39
По маршруту Баку-Агстафа-Баку будут курсировать дополнительные поезда
Общество

По маршруту Баку-Агстафа-Баку будут курсировать дополнительные поезда

2023/07/12, 18:29