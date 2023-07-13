Алиев рассказал Блинкену о провокациях и попытках контрабанды со стороны армян на ППП «Лачин»

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12 июля государственный секретарь США Энтони Блинкен позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

В ходе телефонного разговора Энтони Блинкен выразил неизменную поддержку его страной переговоров по мирному договору между Арменией и Азербайджаном, отметил важность творческого и основанного на взаимных компромиссах подхода в переговорном процессе.

Подчеркнув важность перехода посредством Лачинского погранично-таможенного пропускного пункта, он коснулся значения сохранения позитивной динамики в переговорах для достижения устойчивого мира.

Ильхам Алиев подчеркнул, что Азербайджан привержен мирной повестке дня с целью нормализации отношений с Арменией и как инициатор мирного договора между двумя странами поддерживает его подписание. Глава государства сказал, что постоянная поддержка Энтони Блинкена и правительства США в продвижении мирной повестки дня между двумя странами высоко ценится, сообщил, что в ближайшие дни состоится очередная встреча на высшем уровне с армянской стороной.

Президент Ильхам Алиев довел до внимания, что, несмотря на нормальную организацию провоза гуманитарных грузов, индивидуальных переходов и медицинской эвакуации через Лачинский погранично-таможенный пропускной пункт, 15 июня армянская сторона совершила вооруженную провокацию и были выявлены случаи контрабанды в гуманитарных перевозках, осуществляемых в сопровождении Международного Комитета Красного Креста, подчеркнул, что в этой связи ведется расследование.