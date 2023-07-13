Что Эрдоган готовит Путину

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Освобождение командиров «Азова», напоминание о признании территориальной целостности Украины – включая Крым, разумеется, требование продлить «зерновую сделку», отказ от вето на вступление Швеции в НАТО и поддержка евроатлантической интеграции Украины. Все эти заявления и решения турецкого президента, вне всякого сомнения – удар по интересам его российского коллеги, причем удар демонстративный. Об этом пишет украинский публицист Виталий Портников на страницах издания «Крым. Реалии».

И каждый раз Реджеп Тайип Эрдоган напоминает, что готов обсудить с Владимиром Путиным все имеющиеся проблемы. Вот Путин прилетит в августе в Турцию – и мы обо всем поговорим.

Накануне президентских выборов в Турции Владимир Путин явно не хотел усложнять жизнь турецкому коллеге, причем мы понимаем, почему именно. Российский президент, думаю, был заинтересован в победе Эрдогана просто потому, что был уверен: его оппонент будет куда более прозападным. Разблокирует членство Швеции в НАТО, вспомнит о Евросоюзе, захочет сближения с Вашингтоном. А в Вашингтоне обязательно напомнят об отношениях с Россией. И попросят о более активной поддержке Украины.

Поэтому «зерновая сделка», отказом от которой Путин тогда угрожал в очередной раз, была продлена. Поэтому победа Эрдогана была воспринята в Кремле с видимым облегчением. Но после этой победы Путин, видимо, решил, что больше может не делать турецкому коллеге никаких одолжений. Тем более, что Эрдоган и так будет продолжать ту политику, которая устраивает Москву.

Но Владимир Путин, похоже, недооценил турецкого президента. Эрдоган не был бы Эрдоганом, если бы не умел маневрировать. И он сам начал проводить ту самую политику, которую российский президент ожидал от Кемаля Кылычдароглу. Освободил «азовцев» и заявил о поддержке Украины. Разблокировал принятие в НАТО Швеции. И даже вспомнил о Европейском Союзе, кто бы мог подумать!

Думаю, это и есть тот сигнал, который турецкий президент посылает российскому: не нужно идти против моих интересов, потому что все в один прекрасный день может измениться до неузнаваемости. Понятно, что Эрдоган дорожит «зерновой сделкой» и с репетиционной, и с экономической точки зрения. Он хочет превратить Турцию в «зерновой хаб», а сделка – единственный дипломатический результат времен войны.

Но и Владимир Путин вполне должен дорожить своими отношениями с Реджепом Эрдоганом. Ведь именно Турция предоставила финансовое убежище российским олигархам и чиновникам, их деньгам и яхтам. Самолеты турецких авиакомпаний все еще летают в Россию. Российские туристы все еще загорают на турецких курортах. И все это может, как мы понимаем, прекратиться в любой момент – если Эрдоган решит, что Путин не хочет его услышать.

Насколько российскому президенту важно сохранить особые отношения с турецким коллегой, насколько Владимир Путин сохранил политическую адекватность и способен «считывать» чужие сигналы, а не только посылать свои, мы узнаем уже в ближайшие недели. Но, думаю, ясно, что сейчас Путин куда в большей степени должен быть заинтересован в Эрдогане, чем Эрдоган в Путине.