Генсек ООН благодарен Турции за усилия по зерновой сделке

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Генсек ООН Антониу Гутерриш выразил благодарность Турции за усилия в рамках Черноморской зерновой инициативы.

Об этом говорится в заявлении, распространенном пресс-секретарем главы Всемирной организации Стефаном Дюжарриком, передает «Анадолу».

Гутерриш призвал к продолжению соглашения, подчеркнув, что его полная реализация крайне важна для мирового рынка продовольствия.

Как отмечается в документе, в совокупности эти соглашения способствуют устойчивому снижению мировых цен на продовольствие.

Генеральный секретарь ООН также направил накануне письмо президенту РФ Владимиру Путину, в котором он изложил свои предложения по дальнейшему осуществлению соглашений о поставках российской и украинской продукции – продовольствия и удобрений – на мировые рынки.

В своем послании генсек подчеркнул важное значение дальнейшей реализации Меморандума о взаимопонимании и «насущную необходимость сохранения Черноморской инициативы».

Антониу Гутерриш также подтвердил свою приверженность дальнейшему диалогу со всеми заинтересованными сторонами и готовность обсудить выдвинутые им предложения с Россией.