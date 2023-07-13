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Азербайджанские математики завоевали более выше 40 медалей на олимпиаде в США

Азербайджанские математики завоевали более выше 40 медалей на олимпиаде в США

Азербайджанские математики завоевали 7 золотых, 23 серебряных и 13 бронзовых медалей на Международной олимпиаде имени Коперника, проходившей в Колумбийском университете в Нью-Йорке, США.

Страну на глобальном этапе международной олимпиады, организованной Global Olympic Center, представляла команда из 60 талантливых учащихся разных возрастных групп и школ, передает Report.

На церемонии открытия Олимпиады члены нашей команды вышли на сцену под звуки государственного гимна Азербайджана. В международном турнире азербайджанские математики соревновались с 22 странами ​​в пяти категориях.

В завершение были награждены победители олимпиады. На церемонии награждения посол Азербайджана в США Хазар Ибрагим поздравил всех участников и азербайджанскую команду. Он пожелал юным математикам успехов.

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