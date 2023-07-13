Эли Коэн заявил, что Иран стоит за попыткой теракт в посольстве Израиля в Баку

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Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн заявил, что Иран несет ответственность за сорванный теракт в посольстве Израиля в Азербайджане.

«За покушением стоит Тегеран», — сказал Коэн в заявлении во время официального визита в Сербию, передает Timesofisrael.

«Иранский терроризм представляет собой глобальную угрозу, как мы видели в последние несколько дней в Азербайджане в попытке нападения на посольство Израиля в Баку, а также в последние месяцы на Кипре и в Греции в попытках нападения на израильтян и евреев», — сказал Коэн. , добавив, что Иран финансировал и дал инструкции террористической ячейке, которая пыталась совершить нападение.

Коэн призвал международное сообщество объединиться, чтобы противостоять террористической деятельности Ирана.