Гасанов и Галант заявили о необходимости расширения связей по безопасности (фото) |
Алиев рассказал Блинкену о провокациях и попытках контрабанды со стороны армян на ППП «Лачин» |
Ильхам Алиев принял министра обороны Израиля |
Эли Коэн заявил, что Иран стоит за попыткой теракт в посольстве Израиля в Баку |
Макрону прислали отрезанный палец |
Блинкен в телефонном разговоре с Алиевым обсудил мирные переговоры Азербайджана и Армении |
Начался визит министра обороны Израиля в Азербайджан |
Украинцы продвигаются на Бахмутском направлении |
В Госдепе отметили прогресс в мирных переговорах между Баку и Ереваном |
Главное Мир

Эли Коэн заявил, что Иран стоит за попыткой теракт в посольстве Израиля в Баку

Эли Коэн заявил, что Иран стоит за попыткой теракт в посольстве Израиля в Баку

Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн заявил, что Иран несет ответственность за сорванный теракт в посольстве Израиля в Азербайджане.

«За покушением стоит Тегеран», — сказал Коэн в заявлении во время официального визита в Сербию, передает Timesofisrael.

«Иранский терроризм представляет собой глобальную угрозу, как мы видели в последние несколько дней в Азербайджане в попытке нападения на посольство Израиля в Баку, а также в последние месяцы на Кипре и в Греции в попытках нападения на израильтян и евреев», — сказал Коэн. , добавив, что Иран финансировал и дал инструкции террористической ячейке, которая пыталась совершить нападение.

Коэн призвал международное сообщество объединиться, чтобы противостоять террористической деятельности Ирана.

Теги:
Из этой рубрики
Турция запросила у Швеции экстрадицию двух турецких граждан, но Верховный суд запретил
Мир

Турция запросила у Швеции экстрадицию двух турецких граждан, но Верховный суд запретил

2023/07/13, 13:36
Премьер Нидерландов отказался пить кофе Зеленского (видео)
Мир

Премьер Нидерландов отказался пить кофе Зеленского (видео)

2023/07/13, 12:47
Венедиктов о ситуации вокруг «генерала Армагеддона»
Мир

Венедиктов о ситуации вокруг «генерала Армагеддона»

2023/07/13, 12:15
Эрдоган зажигает. Кого спалил, и кто спалился сам?  
Мир

Эрдоган зажигает. Кого спалил, и кто спалился сам?  

2023/07/13, 10:57
Генсек ООН благодарен Турции за усилия по зерновой сделке
Мир

Генсек ООН благодарен Турции за усилия по зерновой сделке

2023/07/13, 10:55
Эли Коэн заявил, что Иран стоит за попыткой теракт в посольстве Израиля в Баку
Мир

Эли Коэн заявил, что Иран стоит за попыткой теракт в посольстве Израиля в Баку

2023/07/13, 10:12
МИД Финляндии принес извинения Турции за оскорбительные слова министра финансов
Мир

МИД Финляндии принес извинения Турции за оскорбительные слова министра финансов

2023/07/13, 09:56
Макрону прислали отрезанный палец
Мир

Макрону прислали отрезанный палец

2023/07/13, 09:41
Гутерриш предложил Путину продлить зерновую сделку
Мир

Гутерриш предложил Путину продлить зерновую сделку

2023/07/13, 01:04