Хаменеи: США готовы пожертвовать народом Украины

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США готовы пожертвовать народом Украины, чтобы набить карманы своего военно-промышленного комплекса и оружейных компаний.

Об этом заявил верховный лидер Ирана Али Хаменеи, чья страна поставляет России беспилотники для бомбежки Украины.

«Интересы военно-промышленного комплекса Запада заложены в продолжении войны на Украине, а это требует жертв украинского народа», – приводятся отрывки из речи Хаменеи на его сайте.

Хаменеи добавил, что положение народа Украины является доказательством продолжения «колониальных и грабительских идей Запада».

Верховный лидер Ирана также заявил, что «сегодня Запад является наиболее уязвимым, чем когда-либо».