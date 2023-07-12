Хаменеи: США готовы пожертвовать народом Украины

США готовы пожертвовать народом Украины, чтобы набить карманы своего военно-промышленного комплекса и оружейных компаний.
Об этом заявил верховный лидер Ирана Али Хаменеи, чья страна поставляет России беспилотники для бомбежки Украины.
«Интересы военно-промышленного комплекса Запада заложены в продолжении войны на Украине, а это требует жертв украинского народа», – приводятся отрывки из речи Хаменеи на его сайте.
Хаменеи добавил, что положение народа Украины является доказательством продолжения «колониальных и грабительских идей Запада».
Верховный лидер Ирана также заявил, что «сегодня Запад является наиболее уязвимым, чем когда-либо».