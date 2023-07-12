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Коротченко: Товузские события стали прелюдией ко Второй Карабахской войне

Коротченко: Товузские события стали прелюдией ко Второй Карабахской войне

Политический эксперт и консультант, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко высказался в соцсети «Фейсбук» о годовщине Товузских боев.

«Исполнилось 3 года Товузским боям 2020 года на азербайджано-армянской границе. Это была масштабная армянская вооруженная провокация, предпринятая по личному указанию тогдашнего министра обороны Армении Давида Тонояна (в рамках реализации так называемой «доктрины Тонояна» – предусматривавшей нанесение систематических превентивных ударов по азербайджанской территории, включая угрозу армянской ракетной атаки объектов критической инфраструктуры Азербайджана, с целью силового шантажа Баку и принуждения к отказу от любых попыток освобождения оккупированных территорий в Карабахе и вокруг него).

Основная тяжесть боевых действий легла на плечи азербайджанских пограничников, которых затем усилили подошедшие армейские части ВС Азербайджана.

Активная фаза боевых действий, начавшихся 12 июля, продолжалась до вечера 17 июля.

За это время все попытки подразделений ВС Армении захватить азербайджанские позиции решительно пресекались, не было допущено никаких территориальных уступок. В то же время, поскольку боевые действия велись на госгранице между двумя странами, ответные меры, которые принимались азербайджанской армией в соответствии с применяемыми видами оружия, были направлены исключительно на подавление огневых точек противника и предотвращение его продвижения вперед.

Товузские события стали прелюдией ко Второй Карабахской войне. В ответ на последовавший 27 сентября 2020 года массированный артиллерийский и ракетный удар со стороны ВС Армении (в рамках все той же «доктрины Тонояна»), азербайджанская армия начала контрнаступление в соответствии с оперативным планом «Железный кулак», и всего за 44 дня боевых действий полностью разгромила основные противостоящие группировки противника.

После операции сил специального назначения Азербайджана, внезапным броском освободивших Шушу, 9 ноября 2020 г. Никол Пашинян подписал Трехстороннее заявление, ставшее фактическим актом капитуляции Армении», – отметил эксперт.

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