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Эрдоган – о передаче героев «Азова»: Сначала Россия возмутилась, а потом это перешло в позитив

Эрдоган - о передаче героев "Азова": Сначала Россия возмутилась, а потом это перешло в позитив

Решение Турции передать Украине командиров «Азовстали» не повлияло на отношения Анкары с Россией. В конце концов они «вышли на позитив».

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, в ходе пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Вильнюсе.

По его словам, договоренности о том, что командиры «Азовстали» должны оставаться в Турции до конца войны, были достигнуты на двусторонней основе между Украиной и Россией.

Эрдоган подчеркнул, что Турция предоставила им убежище для выполнения российско-украинской договоренности.

«Сначала это было результатом дискуссии между Украиной и Россией, и до пятницы они были у нас», – пояснил он.

Турецкий лидер добавил, что он отдал защитников «Азовстали» только потому, что об этом попросил президент Украины Владимир Зеленский.

«Когда мы получили этот запрос — то мы отдали этих командиров», – заявил он.

При этом Эрдоган добавил, что передача защитников «Азовстали» не повлияла на отношения с Россией.

«Сначала Россия возмутилась, а потом это перешло в позитив», – заявил он и спрогнозировал обсуждение этой темы на встрече с Путиным в сентябре.

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