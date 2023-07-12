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СМИ: Документ, подписанный Гаджиевым, был представлен Пашиняну в Праге, и он официально признал Карабах частью Азербайджана

СМИ: Документ, подписанный Гаджиевым, был представлен Пашиняну в Праге, и он официально признал Карабах частью Азербайджана

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян, который часто обходит «лавку» министра иностранных дел страны Арарата Мирзояна и занимается вопросами Армения-Азербайджан и Армения-Турция, почему-то уже давно находится в США. Об этом пишет армянское издание «Иравунк».

Издание задается вопросом, чем он занимается за счет государства?

«Почему позвали Армена Григоряна? Визит в Вашингтон секретаря Совбеза Армении, который является «любимцем» британских и американских спецслужб, всегда представляет опасность.

27 сентября прошлого года он подписал документ с советником Ильхама Алиева, помощником президента Азербайджана – заведующим отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикметом Гаджиевым в присутствии советника президента США по безопасности Джейка Салливана. Именно этот документ был представлен Николу Пашиняну в Праге, и он официально признал Карабах частью Азербайджана», – отмечает издание.

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