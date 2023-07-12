Эрдоган: Путин высказал предложения по зерновой сделке (видео)

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что лидер России Владимир Путин высказал некоторые предложения по зерновой сделке, они обсуждаются.

По его словам, Анкара продолжает переговоры с целью продления сделки, истекающей 17 июля.

«Зерновая сделка продлевалась дважды. За время ее действия было доставлено 33 млн тонн продовольствия на мировые рынки. Мы обсуждали вопрос о продлении зерновой сделки с [президентом Украины Владимиром] Зеленским. Он выступает за ее продление. Со стороны Путина были высказаны некоторые предложения по этой теме. Данные предложения обсуждаются», – сказал Эрдоган журналистам, подводя итоги прошедшего саммита НАТО.

Турецкий лидер также отметил, что «продолжит и далее обсуждать зерновую сделку и с Путиным, и с Зеленским».



При этом Эрдоган заявил, что рассчитывает на встречу с Путиным в августе, он хочет, среди прочего, обсудить с ним ситуацию с передачей Украине командиров «Азова».

Эрдоган отказался комментировать подробности передачи командиров «Азова» Украине и перенаправил все вопросы к президенту Украины Зеленскому.

