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Эрдоган: Путин высказал предложения по зерновой сделке (видео)

Эрдоган: Путин высказал предложения по зерновой сделке (видео)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что лидер России Владимир Путин высказал некоторые предложения по зерновой сделке, они обсуждаются.

По его словам, Анкара продолжает переговоры с целью продления сделки, истекающей 17 июля.

«Зерновая сделка продлевалась дважды. За время ее действия было доставлено 33 млн тонн продовольствия на мировые рынки. Мы обсуждали вопрос о продлении зерновой сделки с [президентом Украины Владимиром] Зеленским. Он выступает за ее продление. Со стороны Путина были высказаны некоторые предложения по этой теме. Данные предложения обсуждаются», – сказал Эрдоган журналистам, подводя итоги прошедшего саммита НАТО.

Турецкий лидер также отметил, что «продолжит и далее обсуждать зерновую сделку и с Путиным, и с Зеленским».

При этом Эрдоган заявил, что рассчитывает на встречу с Путиным в августе, он хочет, среди прочего, обсудить с ним ситуацию с передачей Украине командиров «Азова».

Эрдоган отказался комментировать подробности передачи командиров «Азова» Украине и перенаправил все вопросы к президенту Украины Зеленскому.

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