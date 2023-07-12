ROKETSAN анонсировала выпуск первой в Турции вертикальной пусковой установки (видео) |
Борт Air Astana совершил экстренную посадку в Баку |
Переговоры Зеленского с Байденом начались с шуток (видео) |
Бывший командующий 58-й армией подтвердил ликвидацию ВСУ генерала Цокова |
Министр экологии отреагировал на критику со стороны Ильхама Алиева |
Григорян: Встреча Алиева и Пашиняна в Брюсселе может состояться раньше 21 июля |
Западная пресса: Эрдоган стал «могущественным как никогда» |
Министр обороны Израиля летит в Азербайджан, чтобы обсудить дипломатию и оборону |
МИД: Международный суд отклонил требование Армении, не обнаружив нарушений на Лачинской дороге |
Главное Общество

По маршруту Баку-Агстафа-Баку будут курсировать дополнительные поезда

По маршруту Баку-Агстафа-Баку будут курсировать дополнительные поезда

ЗАО ”Азербайджанские железные дороги» в связи с растущим пассажиропотоком по маршруту Баку-Агстафа-Баку назначило на 15-16 июля дополнительные рейсы поездов в обоих направлениях.

Об этом говорится в заявлении ведомства.

Поезд, отправляющийся дополнительным рейсом 15 и 16 июля в 08:25 с Бакинского железнодорожного вокзала, прибудет в Агстафу в 13:22. Поезд, отправляющийся в эти дни дополнительным рейсом из Агстафы в 17:10 в обратном направлении, прибудет на Бакинский железнодорожный вокзал в 22:10.

Напомним, что поезд, отправляющийся из Баку в 08:45 по традиционному графику по маршруту Баку-Агстафа-Баку, прибывает в Агстафу в 13:42, а поезд, отправляющийся в Баку в 18:15 в обратном направлении, прибывает в 23:15.

Стоимость проезда по маршруту Баку-Евлах составляет 13 манатов, Баку-Гёран – 14 манатов, Баку-Гянджа – 15 манатов, Баку-Говлар – 16 манатов, Баку-Товуз – 16 манатов, Баку-Агстафа – 17 манатов.

Теги:
Из этой рубрики
Борт Air Astana совершил экстренную посадку в Баку
Общество

Борт Air Astana совершил экстренную посадку в Баку

2023/07/12, 18:39
По маршруту Баку-Агстафа-Баку будут курсировать дополнительные поезда
Общество

По маршруту Баку-Агстафа-Баку будут курсировать дополнительные поезда

2023/07/12, 18:29
Министр экологии отреагировал на критику со стороны Ильхама Алиева
Общество

Министр экологии отреагировал на критику со стороны Ильхама Алиева

2023/07/12, 16:30
В Минздраве заявили, что импортные фрукты "не совместимы с нашей генетикой"
Общество

В Минздраве заявили, что импортные фрукты «не совместимы с нашей генетикой»

2023/07/12, 15:58
Установлены новые пособия на усыновленных детей
Общество

Установлены новые пособия на усыновленных детей

2023/07/12, 15:27
В результате операции МВД и ГПС изъято 58 кг наркотиков (видео)
Общество

В результате операции МВД и ГПС изъято 58 кг наркотиков (видео)

2023/07/12, 13:36
Завтра в Азербайджане будет дождливо
Общество

Завтра в Азербайджане будет дождливо

2023/07/12, 13:27
В Азербайджане объектам общепита будут присваивать звезды
Общество

В Азербайджане объектам общепита будут присваивать звезды

2023/07/12, 12:35
Генпрокуратура взялась за члена экспертного совета, продававшего ученые степени
Общество

Генпрокуратура взялась за члена экспертного совета, продававшего ученые степени

2023/07/12, 11:55