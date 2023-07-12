Экс-министра обороны Армении объявят в международный розыск

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Генпрокуратура Армении объявит экс-министра обороны Вигена Саркисяна в международный розыск, информацию Sputnik Армения сообщили в ведомстве.

В Генпрокуратуре заявили о приостановке инициированного в отношении Саркисяна срока уголовного преследования. При этом ведомство инициировало процесс объявления Вигена Саркисяна в международный розыск.

Генпрокуратура Армении ранее сообщила, что бывшему министру обороны Армении Вигену Саркисяну предъявлено обвинение, в суд представлено ходатайство об аресте.

Экс-глава оборонного ведомства, занимая должность министра в 2016-2018 годах.