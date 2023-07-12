В Вильнюсе открылось первое заседание Совета Украина – НАТО (видео)

В Вильнюсе в среду проходит первое заседание Совета Украина-НАТО.
В обсуждениях на уровне глав государств и правительств стран-членов НАТО, принимают участие представители 31 государства, а также президент Украины Владимир Зеленский. Турцию на заседании представляет президент Реджеп Тайип Эрдоган, передает «Анадолу».
Лидеры НАТО встретили Зеленского аплодисментами.
В зале заседания президент Украины сел между лидерами Турции и Великобритании.
Обсуждения проходят под председательством генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.
Открывая заседание, генсек Альянса заявил, что Киев на заседании находится «наравне» с союзниками по НАТО.
«Нас вдохновляет ваше мужество. Мы должны продолжить поддержку Украины в целях освобождения ее территории и сдерживания российской агрессии. Сегодня мы встречаемся как равные, и я с нетерпением жду того дня, когда мы встретимся как союзники», – сказал генсек НАТО.