В Вильнюсе открылось первое заседание Совета Украина – НАТО (видео)

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В Вильнюсе в среду проходит первое заседание Совета Украина-НАТО.

В обсуждениях на уровне глав государств и правительств стран-членов НАТО, принимают участие представители 31 государства, а также президент Украины Владимир Зеленский. Турцию на заседании представляет президент Реджеп Тайип Эрдоган, передает «Анадолу».

Лидеры НАТО встретили Зеленского аплодисментами.

В зале заседания президент Украины сел между лидерами Турции и Великобритании.

Обсуждения проходят под председательством генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.

Открывая заседание, генсек Альянса заявил, что Киев на заседании находится «наравне» с союзниками по НАТО.

«Нас вдохновляет ваше мужество. Мы должны продолжить поддержку Украины в целях освобождения ее территории и сдерживания российской агрессии. Сегодня мы встречаемся как равные, и я с нетерпением жду того дня, когда мы встретимся как союзники», – сказал генсек НАТО.